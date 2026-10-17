"No sirve para nada"
"Pensaba que era una nave espacial": la reacción de Nuria Roca al "absurdo" paraguas dron que tiene diez minutos de batería
El objeto en cuestión ha sido calificado como "fascinante a la par que estúpido" por un Juan del Val que duda de su utilidad. "¿Tanto cuesta llevar un mango?", ha cuestionado.
Juan del Val ha mostrado un invento en La Roca que ha calificado de "fascinante a la par que estúpido". Se trata de un paraguas dron, una herramienta sin mango y que se maneja con un mando que, eso sí, presenta alguna que otra limitación.
"Hay que mejorarlo un poco", ha expresado Nuria Roca con cada dato que se daba del invento en cuestión como, por ejemplo, que tan solo cuenta con diez minutos de batería.
Y es que Juan del Val ha sido más que claro en este tema: "No sirve para nada, es absurdo. ¿Tanto cuesta llevar un mango?"
Por no parecer, no parecía ni un paraguas para Nuria Roca: "Pensaba que era una nave espacial".
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