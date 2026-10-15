Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con la novela 'La hora antes del alba'

Los detalles La escritora chilena se presentó al galardón de un millón de euros con el seudónimo Luz Ventura. Mientras, el finalista ha sido Sergio Hernández Carrasco con la novela 'La Añoranza'.

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado el 75º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, por su novela 'La hora antes del alba', que sigue la trama de 'La casa de los espíritus' con Alba, la nieta de Clara, como protagonista. El finalista, con un premio de 200.000 euros, ha sido Sergio Hernández Carrasco por 'La Añoranza'. La gala se celebró en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona con la presencia de los reyes. Allende, destacada exponente del realismo mágico, se mostró emocionada al recoger el galardón. El premio, con 1.424 obras presentadas, reafirma su relevancia en el ámbito literario. El jurado incluyó a reconocidos autores y editores.

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado el 75º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela 'La hora antes del alba', una historia que continúa la trama de 'La casa de los espíritus' tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

Mientras, el finalista, premio dotado con 200.000 euros, ha sido Sergio Hernández Carrasco con la novela 'La Añoranza'. Así lo han anunciado en una gala que se ha celebrado en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona con la presencia de los reyes.

Allende se convirtió en una de las exponentes más conmovedoras del realismo mágico latinoamericano desde su primera novela, 'La casa de los espíritus', publicada hace exactamente 45 años, como ella misma ha recordado este jueves.

Desde entonces ha sido una escritora prolífica que no ha dejado la pluma ni a sus 84 años y en cuyas novelas acostumbra a poner de protagonistas a mujeres intrépidas con el feminismo por bandera.

Al recoger el galardón, la escritora se ha mostrado emocionada, y ha firmado que "no saben lo que significa esto para mi". "Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedarme en la cola", ha dicho, provocando las risas del público.

La escritora ha manifestado que desde que se publicó en 1982 'La casa de los espíritus' ha recibido "incontables mensajes" preguntándole "qué había pasado con Alba". "Esa pregunta me ha rondado décadas. Ahora sabía que había llegado el momento de escribirla, cuando veo tantas democracias amenazadas por el nacionalismo y el fachismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar de 1973″, ha añadido.

Sergio Hernández, finalista

En la obra finalista, 'La Añoranza', Hernández narra la historia de una mujer que en la Barcelona de 1959 se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resultará ser alguien relacionado con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para matar a Antonio Machado.

La ceremonia de este año ha sido, además, especial al ser la 75º edición y, como ha resaltado el rey Felipe VI, a lo largo de esos años "ha contribuido de manera decisiva a enriquecer nuestro panorama cultural y a la proyección internacional de la creación en español".

Con un total de 1.424 obras presentadas en esta edición, el premio se reafirma un año más como el galardón literario que mayor interés despierta en el ámbito de las letras en España y América Latina. Tal y como se anunció en el acto conmemorativo del 75 aniversario del premio, celebrado el pasado junio en Madrid, a partir de este año también se concederá un trofeo a los finalistas.

El Jurado de esta edición ha estado integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto.

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