Uno de los casos que ha generado más conversación es el de Laura Escanes, que publicó un vídeo en TikTok bailando la canción viral 'Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez', con el que mostró su apoyo al presidente del Gobierno. La publicación provocó numerosas reacciones.

Los influencers han dejado de hablar únicamente de moda, viajes, belleza o estilo de vida para entrar de lleno en el debate político. Cada vez son más los perfiles populares en redes sociales que han decidido mostrar públicamente sus preferencias de cara a las elecciones del 29N. Un paso que ha abierto otra cuestión: ¿puede afectar este posicionamiento a las marcas que representan y a sus contratos publicitarios?

Uno de los casos que ha generado más conversación es el de Laura Escanes, que publicó un vídeo en TikTok bailando la canción viral 'Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez', con el que mostró su apoyo al presidente del Gobierno. La publicación provocó numerosas reacciones y volvió a poner sobre la mesa el papel de los creadores de contenido en la conversación política.

Por su parte, Juan del Val ha defendido en La Roca que cualquier persona, independientemente de su profesión, tiene derecho a expresar sus opiniones políticas. Aunque reconoce que algunos creadores pueden estar buscando nuevas vías de contenido, considera que posicionarse no debería ser motivo de reproche: "A muchos o a muchos se les ha acabado el contenido y buscan otra vía".

"Es cierto que a lo mejor el debate... Yo conozco alguna de las personas de las que estamos hablando y también se su bagaje en cuanto a cultura política. Y bueno, regular, dicen lo que piensan y ya está", ha expresado. El colaborador también ha cuestionado la tendencia a descalificar a quienes tienen unas preferencias políticas diferentes: "El que vota una cosa distinta a la que votas tú o piensa de una manera distinta a la que piensas tú no tiene por qué ser un idiota, ni un desinformado, ni un malvado, ni que lo hace por intereses".

También ha criticado que este tipo de posicionamientos se traduzcan inmediatamente en movimientos de seguidores: "De repente bajan 10.000 seguidores, suben 10.000 seguidores. Esto me parece absurdo".

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