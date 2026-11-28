Aunque hoy se asocia inevitablemente con Halloween, su llegada a España tuvo lugar a finales de 1983, dentro de un especial televisivo de 'Martes y Trece'. Una fecha que permitió al público descubrir una producción que no se parecía a nada de lo que se había visto hasta entonces.

Hay videoclips que pasan a la historia y otros que directamente hacen historia. Es el caso de 'Thriller', de Michael Jackson, que cumple 43 años convertido en uno de los grandes iconos de la cultura pop. Sus casi 14 minutos de duración, su coreografía de los muertos vivientes y su inconfundible ambientación de terror lo convirtieron en mucho más que un videoclip: prácticamente, en un cortometraje.

Aunque hoy se asocia inevitablemente con Halloween, su llegada a España tuvo lugar a finales de 1983, dentro de un especial televisivo de 'Martes y Trece'. Una fecha que permitió al público descubrir una producción que no se parecía a nada de lo que se había visto hasta entonces.

Y es que 'Thriller' rompió moldes desde el principio. Con una duración de alrededor de 14 minutos, incorporaba una historia, diálogos y hasta un monólogo del mítico Vincent Price, una de las grandes voces del cine de terror. El presupuesto también fue extraordinario para la época: alrededor de 500.000 dólares, una cifra récord para un videoclip en aquel momento. Una apuesta que reflejaba hasta qué punto Michael Jackson quería llevar sus producciones audiovisuales a otra dimensión.

Pero el proyecto también tuvo sus particularidades. Michael Jackson era testigo de Jehová y, ante la temática sobrenatural del videoclip, se incluyó un mensaje al comienzo de la pieza para aclarar que su contenido no representaba sus creencias personales ni suponía una promoción de prácticas ocultistas.

El propio John Landis llegó a explicar que la transformación del protagonista podía interpretarse como una metáfora de los cambios físicos de la pubertad, una lectura curiosa para una historia protagonizada por zombis y criaturas terroríficas.

Como ha recordado Juan del Val en 'La Roca', a partir de aquel momento cada nuevo videoclip de Michael Jackson se convertía en todo un acontecimiento. Valeria Vegas, por su parte, ha destacado que sus vídeos eran auténticas historias y puso el foco en su extraordinaria capacidad como bailarín y en una coreografía que sigue siendo reconocible décadas después: "Es una obra de arte".

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