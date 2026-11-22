Un antiguo empleado de Google ha creado en la capital noruega un museo en el que se pueden visitar productos que parecían que iba a romper el mercado pero no lo consiguieron.

Oslo alberga un museo de los fracasos. Un antiguo empleado de Google creó un recinto en el que se pueden ver productos que eran muy punteros, iban a romper el mercado y se quedaron en nada.

"O sea, es un poco un museo de losers", ha comentado al respecto Nuria Roca. Dentro se pueden ver objetos como las gafas de Google que costaban 1.500 dólares, la Pepsi Cristal o la Coca-Cola life.

Además, en el museo también se puede ver el billete de los 100 billones de dólares zimbabuenses. Fue emitido en enero de 2009 por el Banco de Reserva de Zimbabue y parecía que iba a cambiar un poco las cosas, pero lo hizo además en una de las peores crisis de hiperinflación de la historia.

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