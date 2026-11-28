En Tailandia, los billetes y las monedas llevan imágenes de miembros de la familia real, por lo que pisarlos puede interpretarse como una falta de respeto a la monarquía.

Hay leyes que cuesta creer que existan, pero están ahí. Desde prohibir los tacones altos en algunos de los monumentos más emblemáticos de Grecia hasta castigar con penas de cárcel a quien pise un billete en Tailandia. El mundo está lleno de normas que, cuanto menos, llaman la atención. Algunas tienen una explicación histórica o cultural; otras parecen sacadas de una historia de lo más surrealista.

En Grecia, por ejemplo, está prohibido acceder con tacones altos a determinados yacimientos arqueológicos. La medida, que entró en vigor en 2009, busca proteger lugares históricos como la Acrópolis de Atenas. El motivo es que los tacones pueden concentrar la presión sobre un punto concreto y dañar los suelos y superficies de estos espacios patrimoniales.

Mucho más delicado puede resultar un gesto tan cotidiano como pisar dinero en Tailandia. Allí, los billetes y las monedas llevan imágenes de miembros de la familia real, por lo que pisarlos puede interpretarse como una falta de respeto a la monarquía. Un comportamiento que puede acarrear graves consecuencias legales, con penas de prisión de entre tres y 15 años.

En Japón, por su parte, las protagonistas son las salamandras gigantes, animales que están protegidos bajo la categoría de Monumento Natural Especial. Por eso, capturarlos, molestarlos o sacarlos de su hábitat sin autorización puede tener consecuencias legales. Las infracciones pueden castigarse con hasta cinco años de prisión y multas de hasta un millón de yenes, unos 6.000 euros.

Y sin salir de Europa, en Reino Unido existe una norma que parece sacada de un interrogatorio policial: está prohibido manipular salmones en circunstancias sospechosas. La disposición aparece recogida en la Ley del Salmón de 1986 y busca combatir la pesca y el comercio ilegales.

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