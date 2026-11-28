Santi estaba ayudando a realizar una mudanza cuando el camión en el que viajaba fue detenido por la Policía del condado de Suwannee, en Florida. Tras comprobar su documentación, los agentes detectaron que su permiso de residencia no estaba activo y procedieron a detenerlo. Dos días después fue trasladado a dependencias del ICE.

La incertidumbre y el paso de los días están haciendo mella en Santi Almarcha, el joven español de 22 años que permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su abogada, Regina Pitarch, ha explicado en una entrevista en La Roca que su cliente está cada vez más debilitado porque la repatriación que esperaba no termina de llegar.

"Él está perdiendo fuerzas porque ya ve que van pasando los días y esa prometida repatriación no está pasando", ha explicado la letrada a Nuria Roca. Según su relato, cuando Santi firmó la documentación para acogerse a la salida voluntaria de EEUU, le comunicaron que regresaría a España en aproximadamente una semana y que, como máximo, estaría en su país el 15 de diciembre. Sin embargo, la espera continúa y la familia está "destrozada" por la situación.

Pitarch ha relatado cómo se produjo la detención. Santi estaba ayudando a realizar una mudanza cuando el camión en el que viajaba fue detenido por la Policía del condado de Suwannee, en Florida. Tras comprobar su documentación, los agentes detectaron que su permiso de residencia no estaba activo y procedieron a detenerlo. Dos días después fue trasladado a dependencias del ICE, donde le ofrecieron acogerse a una deportación voluntaria.

La abogada sostiene que el joven aceptó después de que le informaran de que se trataba de un procedimiento rápido. Santi llevaba varios años estudiando en EEUU, pero había decidido cursar este trimestre de manera telemática. Según la defensa, la universidad lo dio de baja y anuló el documento I-20, necesario para mantener su estatus de estudiante internacional, sin comunicarle previamente las consecuencias de esa decisión.

Pitarch ha asegurado que se puso en contacto directamente con la universidad para explicar lo ocurrido, pero que no obtuvo ninguna solución: "Me informaron de que no es el primer caso que ellos tienen de un estudiante que es detenido por ICE, por haberles dado de baja el permiso de residencia".

"El Gobierno nos está ayudando muchísimo e intentando que ese regreso de Santi sea lo antes posible", ha añadido la abogada. El caso ha adquirido una nueva dimensión después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos asegurase que Santi Almarcha tiene un supuesto "historial delictivo" que incluiría hurtos en comercios. El organismo no detalló cuáles son las acusaciones ni si existe un procedimiento penal contra él.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido