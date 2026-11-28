Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas. Durante esas 11 horas, los ciudadanos podrán acercarse a depositar su voto.

Este domingo, 29 de noviembre, más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas en España para elegir a los 350 diputados y 209 senadores. Una jornada electoral que, además de movilizar a millones de ciudadanos, supondrá un importante desembolso para las arcas públicas: el Ministerio del Interior ha presupuestado 243,4 millones de euros para organizar estos comicios, unos 23 millones más que en las elecciones generales de julio de 2023.

Pero estas elecciones también llegan con novedades. Por primera vez en unos comicios generales en España, los ciudadanos podrán identificarse ante la mesa electoral con el DNI digital a través del teléfono móvil.

Eso sí, conviene no confiarse únicamente del móvil. La lectura es necesaria para validar la identificación digital y, si se produce algún problema técnico que no pueda resolverse, habrá que recurrir a otro documento válido. Por eso, llevar el DNI físico sigue siendo la opción más prudente para evitar contratiempos.

En cuanto al horario, los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas. Durante esas 11 horas, los ciudadanos podrán acercarse a depositar su voto y participar en una jornada en la que se decidirá la composición de las nuevas Cortes Generales.

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