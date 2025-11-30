Ana Martín se muestra muy crítica con Pedro Sánchez: "No es justo para este país tener un presidente cuyo único objetivo sea ganar tiempo"

En La Roca, Ana Martín critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y alerta sobre la parálisis legislativa en los próximos meses.

En este vídeo de La Roca, Ana Martín da a conocer su opinión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez después de saber que su Ejecutivo tendrá que llevar nuevamente su propuesta de presupuestos al Congreso de los Diputados para que se celebre una nueva votación.

"Creo que no es justo para este país ni para los ciudadanos que vivimos en él tener un presidente cuyo único programa sea aguantar y ganar tiempo", critica la periodista.

Asimismo, asegura que en "los próximos meses vamos a ver cómo el Gobierno funciona al ralentí y el Congreso está prácticamente cerrado". "De aquí a la segunda semana de febrero habrá solo un pleno. En diciembre tendría que haber dos; uno se ha suspendido por las elecciones extremeñas", añade la colaboradora.

Sobre este pleno suspendido, Ana Martín comenta que la oposición había pedido a la presidencia del Congreso que fijara otra fecha, pero según la periodista "no le ha dado la gana".

"Vamos a tener una actividad legislativa bajo mínimos porque así a lo mejor nadie se entera de que pasan los meses y sigue sin pasar nada", apostilla la colaboradora de La Roca.

