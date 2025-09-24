Serrat recibe el 'Premio Cortes de la Real Isla de León' por sus valores democráticos: "La libertad para todos, no solo para mí"

Los detalles El músico ha recibido este miércoles, en San Fernando (Cádiz), este galardón que celebra los valores democráticos y recuerda los 215 años que nos separan de nuestra primera Constitución, la de Cádiz.

Joan Manuel Serrat ha recibido el Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando, Cádiz, en reconocimiento a su defensa de los valores democráticos, un galardón que otorga esta ciudad gaditana, cada 24 de septiembre, a quienes siempre han defendido los valores de la democracia. Durante su discurso, Serrat ha destacado la importancia de la libertad para todos, especialmente para quienes piensan diferente. También ha denunciado el genocidio del pueblo palestino y criticado las decisiones de una Europa que no reconoce. Finalmente, se ha despedido con una versión en castellano de su canción 'Pare'.

Confiesa el cantante y compositor Joan Manuel Serrat que no le gusta el mundo en el que vivimos: "Es hostil, contaminado, injusto e insolidario. Y no solo no me gusta, sino que me preocupa mucho el rumbo que lleva".

Este galardón lo entraga cada 24 de septiembre la ciudad gaditana de San Fernando, cuna del constitucionalismo español, y se otorga a los que siempre han defendido los valores de la democracia: "La libertad para todos, no solo para mí. Sobre todo para el que no piensa como yo", ha afirmado el cantante en su discurso.

Tampoco se ha querido olvidarse, por supuesto, de la masacre que está sufriendo la población gazatí: "Quiero insistir en el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino, sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas de los gobiernos de todo el mundo, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz", ha denunciado.

Y de una Europa que el músico no reconoce en sus decisiones: "Yo que creía que Europa representaba para todos nosotros un paso adelante para todos nosotros, veo que se está reduciendo a un mercadillo".

Con una versión de 'Pare', por primera vez en castellano, se ha querido despedir Joan Manuel Serrat, una canción que denunciaba ya en el año 73 la destrucción de ese mundo que hoy el músico dice no reconocer.