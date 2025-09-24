Ahora

En San Fernando (Cádiz)

Serrat recibe el 'Premio Cortes de la Real Isla de León' por sus valores democráticos: "La libertad para todos, no solo para mí"

Los detalles El músico ha recibido este miércoles, en San Fernando (Cádiz), este galardón que celebra los valores democráticos y recuerda los 215 años que nos separan de nuestra primera Constitución, la de Cádiz.

Joan Manuel Serrat
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Confiesa el cantante y compositor Joan Manuel Serrat que no le gusta el mundo en el que vivimos: "Es hostil, contaminado, injusto e insolidario. Y no solo no me gusta, sino que me preocupa mucho el rumbo que lleva".

El músico ha recibido este miércoles, en San Fernando (Cádiz), el Premio Cortes de la Real Isla de León, un galardón que celebra los valores democráticos y recuerda los 215 años que nos separan de nuestra primera Constitución, la de Cádiz, un que se firmó en 1812, y que ya defendía entonces la libertad de prensa y de expresión.

Este galardón lo entraga cada 24 de septiembre la ciudad gaditana de San Fernando, cuna del constitucionalismo español, y se otorga a los que siempre han defendido los valores de la democracia: "La libertad para todos, no solo para mí. Sobre todo para el que no piensa como yo", ha afirmado el cantante en su discurso.

Tampoco se ha querido olvidarse, por supuesto, de la masacre que está sufriendo la población gazatí: "Quiero insistir en el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino, sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas de los gobiernos de todo el mundo, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz", ha denunciado.

Y de una Europa que el músico no reconoce en sus decisiones: "Yo que creía que Europa representaba para todos nosotros un paso adelante para todos nosotros, veo que se está reduciendo a un mercadillo".

Con una versión de 'Pare', por primera vez en castellano, se ha querido despedir Joan Manuel Serrat, una canción que denunciaba ya en el año 73 la destrucción de ese mundo que hoy el músico dice no reconocer.

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
  2. Trump dinamita todos los puentes en la cumbre de la ONU con un nuevo espaldarazo a Netanyahu
  3. La Audiencia de Valencia avala la decisión de la jueza de la DANA de no imputar a la delegada del Gobierno ni al presidente de la CHJ
  4. Nogueras responde a Podemos tras su 'no' al traspaso de migraciones: "Si esto es ser racista, se pueden ir un poco a la mierda"
  5. La Fiscalía pide al Supremo que solicite al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise Pérez para imputarle por financiación ilegal
  6. El frutero de Valdeavero (Madrid) acepta 98 años de cárcel por agresión sexual a diez menores