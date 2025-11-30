Juan del Val conecta desde México con La Roca para hablar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: "No podéis vivir sin mí"

Juan del Val conecta en directo desde México, donde presenta su novela 'Vera, una historia de amor' en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para compartir con La Roca cómo está viviendo esta intensa y singular aventura literaria.

"Me gustaría corroborar que me estáis echando muchísimo de menos. No podéis vivir sin mí, es importante dejarlo claro", bromea el colaborador de La Roca al comenzar la conexión. "Estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más importante en lengua española. No solo es una feria profesional, sino que también puede entrar público; es fascinante", explica.

Cuando Nuria Roca le pregunta por su agenda para estos días, Juan del Val reconoce que "no he mirado el planning porque me he agobiado". "Tengo entrevistas desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00, cada media hora. Creo que puedo tener unas 15 entrevistas hoy y otras 15 mañana, además de la presentación de la novela", señala el escritor.

Además, la presentadora le pide que haga un room tour de la habitación del hotel. En un principio, Juan del Val se niega, pero finalmente acaba enseñando hasta el papel higiénico del baño.

Por otro lado, el colaborador aprovecha la conexión para comentarle a Nuria Roca cuándo vuelve y los planes que tienen juntos para ese día: "Escúchame, Nuria, porque esto es importante. Llego el miércoles a las cinco de la mañana; no pasa nada porque un coche me lleva a casa, y acuérdate de que tenemos una comida".

