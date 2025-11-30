Joan Baldoví, sobre la entrevista de Salomé Pradas en 'Salvados': "Vamos a saber realmente la desesperación que tenía"

Salomé Pradas, narra en 'Salvados' los momentos más críticos que vivió en el CECOPI del día de la DANA. Desde La Roca, Joan Baldoví analiza la entrevista y señala lo que aún sigue siendo un misterio para los valencianos.

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, reconstruye esta noche en Salvados todo lo que sucedió el día de la DANA. "Yo sí estuve donde tenía que estar", le ha confesado Pradas a Gonzo.

Desde La Roca, Joan Baldoví analiza lo que supone la entrevista de Salomé Pradas para los valencianos. "Vamos a saber realmente la desesperación que tenía la consellera por intentar informar al presidente de su Gobierno y que este no le contestara en esas horas tan terribles", opina el portavoz de Compromís.

Asimismo, señala lo que todavía falta por saber de aquel día. "Falta por saber esa hora donde se ahogó la mayor parte de la gente. ¿Dónde estaba el presidente? Creo que es lo único, el agujero negro, que queda. Desde que salen de El Ventorro hasta que Mazón aparece en el Palau", comenta Baldoví.

Una información que, según él, probablemente no se aclarará ni siquiera con la entrevista de Salomé Pradas en Salvados.

