Gonzo analiza el testimonio de Salomé Pradas tras su entrevista: "No noté mentiras flagrantes, pero sí medias verdades"

Esta noche, a partir de las 21:35 en laSexta, la exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana reconstruye en Salvados todo lo que sucedió el día de la DANA. Gonzo visita el plató de La Roca para dar a conocer más detalles sobre la entrevista a Salomé Pradas.

En Salvados, Pradas desvela que el día de la DANA recibió órdenes directas de no molestar a Carlos Mazón. "Explica cómo se lo comunican, explica cómo hace para no saltarse esa orden y seguir manteniendo informado a Mazón y también explica si cumplió esa orden o no a lo largo del día", desvela Gonzo.

"Se le hace todas las preguntas y Salomé Pradas tiene respuesta para todo", asegura el presentador, y añade que en su entrevista la exconsellera "va aclarando qué herramientas tenía en ese momento para poder afrontar lo que iba viniendo ese día".

Por otro lado, Gonzo opina sobre si Pradas ha sido sincera en todo momento durante la grabación del programa. "Entiendo que estaba pensando bastante en su periplo judicial", comenta. No obstante, añade que "no noté mentiras flagrantes, pero sí medias verdades" y que, por tanto, tuvo que volver a reformularle las preguntas.

