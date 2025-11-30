José María Olmo: "En estos momentos no tendría ningún sentido que Pedro Sánchez adelantara elecciones"

José María Olmo analiza en La Roca la posibilidad de un adelanto electoral o una moción de censura. Según el periodista, ninguna de las dos opciones parece probable por el momento.

En este vídeo de La Roca, José María Olmo analiza si es posible que el Gobierno anuncie un adelanto electoral tras los rumores de una moción de censura.

"El adelanto electoral no se va a producir, probablemente porque el Partido Socialista tiene la percepción de que tiene las elecciones perdidas y que, por tanto, lo que debe hacer es aprovechar todo el tiempo que le queda de legislatura", comenta el jefe de investigación de El Confidencial.

Asimismo, recurre a los sondeos para señalar que "en estos momentos no tendría ningún sentido que Pedro Sánchez adelantara elecciones".

Por otro lado, también descarta que se lleve a cabo una moción de censura contra el Ejecutivo, debido a que, según Olmo, los socios del Gobierno "hasta ahora nos han demostrado cuál es la línea roja".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí