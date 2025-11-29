Nuria Roca explica la ausencia de Juan del Val en La Roca: "Esta volando a México, esta de gira"

La Roca arranca este sábado en laSexta con cambios en su mesa de actualidad. Laura Arribas y Álex Loya sustituyen a Nacho García y Juan del Val, cuya ausencia 'sorprende' a Nuria Roca.

Un sábado más arranca en laSexta La Roca. Sin embargo, esta tarde lo hace con colaboradores nuevos en su mesa de actualidad, como es el caso de Laura Arribas y Álex Loya, que sustituyen a Nacho García y a Juan del Val.

"A Nacho lo tenemos de baja porque hay mucha gripe", explica Nuria Roca. Pero, cuando le preguntan por Juan del Val, la presentadora se muestra 'sorprendida' ante su ausencia.

"¿Juan? ¿Juan, dónde está?", pregunta Nuria Roca, para después explicar que el colaborador se encuentra "volando a México", pues está de gira de promoción de su libro 'Vera, una historia de amo'. "A ver si tenemos suerte y mañana hacemos una conexión", comenta la presentadora.

