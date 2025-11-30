Baldoví, sobre Vilaplana y Pradas: "Cómo se complica una persona la vida por un señor que ha demostrado ser un cantamañanas"

"A veces me produce hasta un poco de lástima cómo una persona es capaz de mentir por otra", asegura el portavoz de Compromís en les Corts, que tacha a Mazón de "irresponsable".

Carlos Mazón, Maribel Vilaplana y Salomé Pradas son tres de los grandes protagonistas de la investigación que pone el foco en el día de la DANA, que se cobró cientos de vidas y azotó diferentes zonas del país, y la gestión negligente por parte del Govern.

Todos ellos han sido citados para declarar ante la Justicia. Sin embargo, muchos creen que sus palabras estarían disfrazadas de mentiras.

Por su parte, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en les Corts, ha asegurado en 'La Roca' que no entiende "cómo se complica una persona la vida por un señor que ha demostrado ser un cantamañanas y un irresponsable", en referencia al expresident.

"A veces me produce hasta un poco de lástima cómo una persona es capaz de mentir por otra", añade el valenciano.

A estas palabras, se suma Nuria Roca aseverando que la situación obedece a que te metas "en una mentira desde el principio y ya no sabes cómo salir de ahí": "No creo que sea intencionado por su parte, sino que te metes en una historia que no sabes deshacer".

