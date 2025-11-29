Nuria Roca, perpleja por la elección de 'La Perla' de Rosalía en el último vídeo de Carlos Mazón: "Es de una torpeza"

Carlos Mazón, expresidente de la Comunidad Valenciana, ha eliminado sus perfiles en X e Instagram. Antes de hacerlo, publicó un vídeo de su último día acompañado de la canción 'La Perla' de Rosalía.

Carlos Mazónya no 'existe' en redes sociales. El que fuera presidente de la Comunidad Valenciana hasta hace unos días ha tomado la decisión de borrar sus perfiles en X e Instagram.

Sin embargo, antes de hacerlo, llegó a publicar un vídeo de su último día como presidente, para el cual eligió la canción 'La Perla', de Rosalía, como acompañamiento.

Algunos consideran poco adecuada la elección de Mazón, ya que la letra dice: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Es el caso de Nuria Roca, quien se quedó sin palabras al ver el vídeo. "Es de una torpeza", concluyó la presentadora de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí