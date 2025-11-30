Ana Martín, sobre el papel de la derecha en España: "Está hipermovilizada, pero también frustrada"

En este vídeo de La Roca, la periodista comenta en qué punto se encuentra la derecha española tras la manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Un total de 40.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado esta mañana en Madrid para protestar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por los casos de corrupción dentro del PSOE.

"Es una cifra muy respetable, teniendo en cuenta que son 40 veces más que los que la semana pasada se manifestaron ante el Tribunal Supremo en apoyo al fiscal general del Estado", comenta Ana Martín.

La periodista señala que estos datos demuestran que "la derecha está hipermovilizada". Sin embargo, añade que "también está frustrada", ya que, a pesar de los escándalos del Gobierno, "siguen sin darle los números para ganar una moción de censura porque los socios de Pedro Sánchez siguen de su lado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí