El Gobierno hace oídos sordos a la advertencia de Junts: peleará los PGE y bajo ningún concepto se plantea un adelanto electoral

Los detalles La 'ruptura' de los de Carles Puigdemont con el Gobierno ha dado un nuevo impulso a los socialistas, que ahora se ven en la obligación de afrontar ese reto y luchar para llevar al Congreso asuntos a los que Junts no pueda oponerse.

El Gobierno ha decidido seguir adelante con su agenda a pesar de las advertencias de Junts y no contempla un adelanto electoral. Según fuentes del Ejecutivo, aunque Junts intente bloquear el parlamento, no podrá detener la acción gubernamental. Se ha planificado convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar la senda de estabilidad antes del 18 de noviembre. En el grupo socialista, se muestran tranquilos y preparados para afrontar el distanciamiento de los grupos, llevando al Congreso temas que Junts no pueda rechazar. Por su parte, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha declarado que la ruptura con el PSOE es "irreversible" y critica que los acuerdos alcanzados no se han cumplido. Nogueras cuestiona cómo gobernará el Ejecutivo sin la mayoría necesaria.

El Gobierno hace oídos sordos a la advertencia de Junts. El Ejecutivo va a mantener la hoja de ruta y bajo ningún concepto se plantea un adelanto electoral. Según fuentes del Gobierno a laSexta, una cosa es que Junts pretenda bloquear el parlamento y otra que intente bloquear la acción de gobierno. Aseguran que eso no lo va a poder hacer y que "este Gobierno va a gobernar".

Así, ya hay decisión tomada de convocar en los próximos días al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la senda de estabilidad, el primer paso para los presupuestos, quede aprobada a más tardar en el Consejo de Ministros del día 18 de noviembre. "Si Junts nos echa un pulso, eso nos obliga más que nunca a presentarlos", explican en relación con las cuentas generales.

Por su parte, en el grupo parlamentario socialista se muestran relajados porque aseguran, irán avanzando como hasta ahora. Fuentes parlamentarias recuerdan que las cosas con Junts nunca han sido fáciles.

Cuentan que ya sabían que los dos primeros años de la legislatura iban a ser fructíferos, pero que a partir de ahora, asumían que iban a entrar en una etapa en la que los grupos van a empezar a distanciarse. Aseguran que contaban con ello y que su estrategia ahora será llevar al Congreso asuntos a los que Junts no pueda oponerse. Sin presupuestos, nos dicen, se puede aguantar. "Aguantaremos hasta que políticamente le venga bien al gobierno", afirman.

Mientras, hoy Junts ha insistido en que "no hacemos nada de farol". La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que la ruptura de su partido con el PSOE es "irreversible" e insistido en que el Gobierno "no va a poder legislar". Además, ha afeado que "el lenguaje que entienden los partidos españoles" es "el de llevar al límite todo".

Así lo ha indicado Nogueras en una entrevista en TVE, donde ha señalado que en 22 meses Junts y PSOE han llegado a acuerdos, pero "la gran mayoría" de los mismos "no se han materializado". "Parece que el único lenguaje que entienden los partidos españoles es este, el de llevar al límite todo", ha afeado.

Para Nogueras, la pregunta ahora es "qué va a hacer este Gobierno cuando ha perdido una mayoría necesaria para poder gobernar", ya que "cuando se rompe se rompe" y antes Junts y PSOE negociaban, dialogaban y cerraban acuerdos que van "mucho más allá de la lista del supermercado que hacen los otros partidos", pero "todo esto se ha acabado". "No hacemos nada de farol", ha añadido.

