Joaquim Bosch explica en La Roca por qué Santos Cerdán esta en libertad: "Ya no es necesaria la privación de libertad"

Santos Cerdán salió de la cárcel tras cinco meses en prisión preventiva. Aunque enfrenta un proceso judicial, Joaquim Bosch señala que su puesta en libertad se debe a que ya no existe riesgo de fuga ni de manipulación de pruebas.

Hace unos días, Santos Cerdán salió de la cárcel tras cinco meses en prisión preventiva. A su salida, el exsecretario de Organización del PSOE aseguró que durante ese tiempo se habían dicho muchas mentiras sobre él.

Desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explicó por qué Cerdán se encuentra en libertad.

"Para que una persona vaya a prisión tiene que estar condenado por sentencia firme, Cerdán no está condenado, hay un proceso en marcha", recuerda Bosch. Y señala que las únicas "excepciones" para que alguien ingrese en la cárcel sin una sentencia previa se deben al "riesgo de fuga" o al "riesgo de destrucción de pruebas", como era el caso de Santos Cerdán.

"Como ya se ha realizado toda la investigación patrimonial y todos los movimientos de dinero de las cuentas de Cerdán, ya no sería necesaria esa privación de libertad para seguir investigándole", explica el magistrado.

Sin embargo, añade que el juez Leopoldo Puente indica que ahora "hay más indicios que nunca contra Cerdán", aunque considera que no es necesario mantener la "prisión provisional".

