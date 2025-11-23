Ahora

El efecto lago, ¿detrás de la nieve en España? La explicación de Francisco Cacho a las nevadas

El meteorólogo de laSexta ha señalado que en nuestro país se ha producido un efecto similar al que se produce en los lagos de EEUU y Canadá cuando llega una masa de aire frío sin nubes a un lago.

Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, ha explicado en La Roca el fenómeno que ha hecho que nieve tanto en algunas zonas del norte de España: el efecto lago.

Un fenómeno que tiene este nombre porque se produce en los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá y que, con pequeñas diferencias, se ha reproducido esta semana en España dejando grandes nevadas.

Como ha comentado Cacho, el efecto se produce cuando el aire llega desde el norte, muy frío y muy seco, y no trae nubes con él. Es en el lago cuando crea las nubes porque absorbe la humedad y esto también ocurre porque el agua se enfría y calienta más lento que la tierra.

Por eso, cuando llegan estos aires fríos y el agua está tibia, hace que se formen las nubes y acabe nevando en las ciudades al otro lado del lago. Eso sí, Cacho ha señalado que el fenómeno no ha funcionado exactamente igual que en el norte de América, pero sí que el Cantábrico ha ejercido parcialmente de lago para que acabe nevando en ciudades como Vitoria o Pamplona.

