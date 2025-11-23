Ana Martín: "Conociendo a Sánchez, solo adelantaría elecciones si él ve una ventana de oportunidad"

La periodista ha explicado que, en las últimas semanas, "hay señales que podrían apuntar hacia un adelanto electoral" por parte del Gobierno.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha seguido estrechando el cerco sobre Santos Cerdán en su último informe, uno que ha vuelto a provocar las críticas de la oposición a un Gobierno que sigue defendiendo que actuó "con contundencia" cuando tuvo conocimiento de los hechos investigados.

Mientras tanto, en La Roca, la periodista Ana Martin ha apuntado que, en las últimas semana, "hay señales que podrían apuntar hacia un adelanto electoral" por parte del Gobierno: "Una de ellas es la obstinación de Pedro Sánchez de presentar unos Presupuestos que sabe que los socios no le van a aprobar, pero tampoco hay nada concluyente".

"Conociendo a este presidente, solo adelantaría elecciones en dos supuestos. Uno es si él ve una ventana de oportunidad como la que vio al día siguiente de perder las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2023", ha explicado.

Además, el otro escenario que contempla la periodista es uno en el que "él piense que el PSOE está en una dinámica y caída en las que las cosas solo pueden ir a peor durante el resto de la legislatura". "En este segundo supuesto, supondría un gesto de cierta grandeza por parte del presidente del Gobierno para el que venga detrás", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.