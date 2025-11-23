Manuel Carmena ve "injusto" el fallo contra el fiscal general: "Causa mucho daño a nuestra democracia"

Manuela Carmena acude a La Roca para analizar la decisión del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. La exalcaldesa muestra su preocupación por la forma en que se ha comunicado el fallo y advirtió del impacto que puede tener en la confianza ciudadana.

Manuela Carmena visita La Roca para hablar del fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Según se conoció el pasado jueves, García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados.

"No hay sentencia todavía", señala la exalcaldesa de Madrid, que explica que magistrados como ella, conocedores de la ley, se han sentido "sorprendidos y preocupados" por la forma de actuar del Tribunal Supremo.

"Es muy raro que el Tribunal Supremo, sin explicar por qué, es decir, sin redactar la sentencia, diga lo que va a hacer", comenta Carmena. "No es nada habitual y muchísimo, menos cuando es una sentencia en la que hay división de opiniones", apostilla.

Asimismo, califica el fallo como "una falta de tacto" por parte del Supremo. "A mí me da pena porque creo que los jueces debemos fundamentalmente tener una actitud siempre prudente, intentando conciliar y siempre intentando buscar la manera de que la sociedad comprenda lo que hace la justicia. Si la sociedad no comprende el trabajo de la justicia, se pone en cuestión. Por eso a mí me parece muy imprudente y muy poco acertado que el Tribunal Supremo diga lo que va a hacer sin decir por qué. Es muy lamentable", reflexiona la exedil madrileña.

Por otro lado, resalta algo que considera muy importante en todo el proceso judicial a García Ortiz: "Este fallo que se nos anuncia está causando mucho daño a nuestra Democracia, creo que es radicalmente injusto porque de alguna manera se ha dado un espaldarazo a la mentira y eso sí que deberíamos reflexionar mucho".

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí