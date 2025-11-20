Ahora

Guarda silencio

Santos Cerdán pasa su primera jornada en libertad incumpliendo su promesa de hablar para desmentir "mentiras y manipulaciones"

Los detalles El que fuera mano derecha de Sánchez guarda silencio tras salir de prisión y pasa su tiempo rodeado de su familia, a quienes la UCO también señala por, presuntamente, haberse beneficiado de la trama del 2%.

Santos Cerdán este jueves por la noche a la salida de casa de sus padres en Navarra.
Santos Cerdán ha pasado su primer día fuera de prisión rodeado de su familia y en su pueblo. Por el momento, el exsecretario de Organización del PSOE está disfrutando de su recién renovada libertad lejos de la ciudad e intenta evitar a los medios de comunicación. Justo lo contrario que dijo que haría el miércoles por la noche, a las puertas de Soto del Real.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó su libertad provisional al considerar que se habían mitigado "seriamente" el riesgo de destrucción de pruebas de la trama del 2%. La UCO había concluido su informe y, por lo tanto, se consideran aseguradas.

En dicho informe, que supera las 200 páginas, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil examina la relación de Cerdán con la empresa navarra, Servinabar, que recibió ingresos de las adjudicaciones de obras públicas a Acciona. La UCO sitúa a Cerdán como centro de la trama, en la que también estarían implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

Cerdán ha pasado casi cinco meses entre rejas y a su salida de la cárcel hizo unas breves declaraciones a los medios que aguardaban con expectación su llegada. El exdiputado socialista denunció que "hay muchas mentiras y manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los informes sobre mi persona" y aseguró que en los próximos días hablaría "con todos".

Sin embargo, en esta primera jornada en libertad, ha intentado esquivar a la prensa y no ha dicho absolutamente nada. Se la ha podido ver saliendo de la casa de sus padres en Milagro, Navarra, donde ha pasado el día junto a su hermana y su mujer, Paqui.

Según el informe de la UCO, tanto su hermana como su cuñado y Paqui se beneficiaron de los negocios de Servinabar. Los dos primeros trabajaron en la empresa, mientras que Paqui disfrutó de una tarjeta de la empresa que utilizó en grandes almacenes, restaurantes y viajes. Ella también se ha negado a pronunciar palabra.

El Gobierno se distancia

Mientras Cerdán sigue defendiendo su inocencia, en el Gobierno consideran que el informe de la UCO muestra "indicios sólidos".

"Son unos informes que están aportando indicios, unos indicios sólidos. Están dando información que nos duele mucho y que no conocíamos", ha afirmado el ministro de Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el evento oranizado por Atresmedia, METAFUTURO.

El partido y, sobre todo, el Gobierno, intentan desvincularse así del que fue mano derecha de Pedro Sánchez, mientras él guarda silencio.

