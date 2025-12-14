Jesús Espinosa desmonta los bulos virales en torno a las balizas de la DGT: "La geolocalización solo funciona cuando está activada"

Las balizas V16 de la DGT se han convertido en el centro de numerosos bulos en redes sociales. En La Roca, Jesús Espinosa explica cómo funcionan realmente estos dispositivos y desmonta las falsas informaciones que generan confusión entre los conductores.

Jesús Espinosa vuelve al plató de La Roca para desmontar algunos de los bulos más virales que circulan en redes sociales. En esta ocasión, el periodista de Newtral.es aborda la polémica sobre las balizas de la DGT.

En los últimos meses, ha crecido una corriente en redes que asegura que estos dispositivos geolocalizan a los vehículos de forma constante, algo que Espinosa matiza y contextualiza.

"Es importante y quiero que en casa la gente lo tenga claro. Es importante que te geolocalicen sobre todo por la seguridad vial de todos nosotros. Si tienes un accidente es crucial que la DGT sepa donde está, además está interconectado con los paneles", explica Espinosa.

Asimismo, deja claro que la geolocalización solo funciona cuando la baliza "está activada". Por otro lado, el colaborador de La Roca también desmiente el bulo sobre la creación de un nuevo impuesto para mantener el servicio de conectividad de las balizas con la DGT.

"Esto es completamente falso. No va a haber ningún impuesto y tampoco se va a tener que pagar mensualmente", aclara Jesús Espinosa.

