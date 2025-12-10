El director general de la DGT, Pere Navarro, aclara dudas sobra la baliza V-16: "No va haber prórroga, pero la policía cuando hay alguna novedad es flexible y razonable"

El máximo responsable de Tráfico ha explicado cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir; el correcto uso; su radio de acción, así como su uso en el extranjero y túneles.

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha participado en Más Vale Tarde para resolver todas las dudas de la audiencia acerca de la baliza V-16, la cual será obligatoria llevar en el coche a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido, ha subrayado que "no habrá ninguna prórroga", puesto que esta normativa proviene de un Real Decreto de 2021. No obstante, ha señalado que "como siempre", la policía, cuando "hay alguna novedad es flexible, razonable y durante un plazo va a informar en lugar de sancionar".

En cuanto a la posibilidad de compaginar baliza y triángulos, Navarro ha indicado que "lo único obligatorio es la V-16". De hecho, ha remarcado que "está para sustituirlos", porque es "mucho más seguro". No obstante, si alguien quiere colocar ambas cosas "no está prohibido" y "no le van a sancionar".

Una duda razonable es saber qué ocurrirá si alguien tiene una incidencia dentro de un túnel. Ante esta tesitura, el director general de la DGT ha apuntado que en todos los túneles "en los que hay cobertura funciona perfectamente", aunque ha sido consciente de que "no en todos los túneles existe". Por ello, ha confiado en los planes que tienen las distintas Administraciones autonómicas de ampliar la señal en su interior.

Por otra parte, en plena era digital, en la que la ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de la población. Navarro ha enfatizado que la DGT "no guarda datos": "No tenemos ningún interés". "No sabemos quién ha comprado la baliza, la matrícula ni el modelo del vehículo, ni queremos saberlo. Lo único importante es avisar de que hay un vehículo que tienen una incidencia en la carretera y dar el punto donde la tiene", ha apostillado.

Cuestionado sobre si la V-16 funciona en el extranjero, Navarro ha expresado que "jurídicamente tiene cobertura", es decir, "permite de alguna manera el funcionamiento y tiene conectividad". A propósito, tal y como ha detallado, según el Convenio de Viena, "los vehículos tienen que llevar y utilizar el mismo sistema que en su país de origen, donde está matriculado". Por tanto, es probable que sigamos viendo a coches de otros países donde no está aprobada la baliza colocar los triángulos.

Antes de acabar, el director general de la DGT ha pormenorizado el procedimiento para colocar la baliza y salir del vehículo. "Coloca a la baliza y si puedes salir del vehículo hazlo por la puerta alternativa", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que si nos podemos colocar detrás del quitamiedos "mejor".

Por último, el máximo responsable de Tráfico ha concluido la entrevista enumerando las ventajas de la baliza V-16: "No tienes que bajar del vehículo"; "Tiene una luz que se ve a un kilómetro de distancia" y "Está conectada con el DGT 3.0".

Con todo, Navarro ha recordado que países como Reino Unido o Luxemburgo ya han tomado medidas en esta dirección, así como que el principal propósito de la baliza es acabar con la mortalidad a la hora de colocar los triángulos en la carretera.

