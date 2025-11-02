Pilar Vidal consigue que Jesús Espinosa cumpla su sueño de ir al concierto de David Bisbal: "Tú no te preocupes, que vas a ir"

Jesús Espinosa habla del problema de la reventa de entradas en España. Aunque está prohibida por ley desde hace décadas, Internet ha abierto un vacío legal que permite precios abusivos y un lucrativo mercado paralelo.

En España, desde 1982 está prohibida la reventa de entradas en la vía pública, pero la normativa no incluye el término Internet. Esta laguna legal ha permitido que muchos se aprovechen de la situación y lleguen a ofrecer entradas por cifras desorbitadas, como los 2.066 euros que se han llegado a pedir por asistir a un concierto de Bad Bunny.

Espinosa aclara, sin embargo, que sí es legal revender una entrada siempre que sea al mismo precio al que se compró.

Tras abordar el tema, el colaborador aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento público: "De forma oficial, de forma reglada, todo bien, yo pago el precio de la entrada, pero si alguien tiene para diciembre, que me he quedado sin entrada, para ir a ver a David Bisbal", pide Espinosa entre risas.

Su mensaje no tarda en tener respuesta. Pilar Vidal interviene para ofrecerle una solución inesperada: "Yo soy amiga de David, me llevo muy bien con él", comenta la periodista, y añade que hablará directamente con el cantante para que Jesús Espinosa pueda acudir al concierto. "Se lo digo yo, tú no te preocupes que vas a ir", le promete.

