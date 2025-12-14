Javier Santos acude a la justicia de EEUU para que se le reconozca como hijo legitimo de Julio Iglesias: "Se parecen mucho"

Javier Santos vuelve a la actualidad tras presentar una nueva demanda contra Julio Iglesias. Esta vez acude a la justicia estadounidense para intentar que se le reconozca legalmente como hijo del cantante, un objetivo que persigue desde hace décadas.

Javier Santos, supuesto hijo ilegítimo de Julio Iglesias, ha vuelto a interponer una demanda contra el cantante. En esta ocasión, lo ha hecho ante la justicia de Estados Unidos con la intención de ser reconocido legalmente como hijo del artista.

Según se ha podido conocer, si logra ganar la demanda presentada contra Julio Iglesias, Santos ha asegurado que firmará un documento en el que se compromete a no pedir dinero al cantante.

"Tienen que darle un premio por la perseverancia", comenta Nuria Roca tras conocer la noticia, ya que Javier Santos lleva desde los años noventa intentando que la justicia acredite que es hijo de Julio Iglesias. "Parecerse se parecen mucho", añade la presentadora de La Roca.

Por otro lado, Marta Critikian opina que Santos está haciendo lo adecuado y que "no hay más que verle" para apreciar su parecido con Julio Iglesias y con los que serían sus hermanos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí