Isabel Preysler se confiesa sobre Julio Iglesias: sus celos, su dura conversación con Enrique Iglesias y la verdad de 'De niña a mujer'

Isabel Preysler asegura que la canción 'De niña a mujer' iba dedicada a ella, lamenta "los celos" de Julio Iglesias que sufrieron Miguel Boyer y ella y cuenta que "Julio no se portó como un padre con Enrique".

En un adelanto de sus memorias en la revista 'Hola', Isabel Preysler habla de sus relaciones con Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, del que dice que no pudo despedirse. Por ejemplo, de Julio Iglesias, Isabel Preysler ha dicho que "lo mejor es su fuerza de voluntad y su capacidad de trabajo" mientras que de Carlos Falcó ha destacado "su bondad y su alegría de vivir". Por otro lado, de Miguel Boyer, la socialité ha resaltado "su inteligencia y su sentido del humor británico" y, por último, de Mario Vargas Llosa, ha destacado su "genio literario y su gran aportación a la cultura universal".

Sin embargo, durante la presentación de sus memorias, Isabel Preysler ha ido más allá y ha confesado que el amor de su vida fue Miguel Boyer. Por otro lado, en esas 336 páginas de sus memorias, la socialité ha incluido alguna de las cartas de amor para demostrar a la familia que Mario Vargas Llosa fue feliz a su lado.

Además, el presentador enseña otro de los fragmentos, esta vez, dedicado a Julio Iglesias. "Cuando empezó a escribir la canción 'De niña a mujer' me dijo que me la dedicaba a mí, la terminó después de separarnos, entonces se la dedicó a mi hija". "A mí me aprece perfecto, Julio sentía unos celos enfermizos contra cualquier que se me acercara", asegura Isabel Preysler, que destaca que Miguel Boyer y ella se tuvieron que enfrentar a los celos del cantante.

Por último, la socialité también desvela lo difícil que fue la conversación de Enrique Iglesias al confesarle a su padre que quería ser cantante: "Julio en ese momento y más adelante, no se comportó con su hijo como un padre y resultó ser para mí una fuente de disgustos".

