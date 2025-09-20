Respuesta mundial contra Israel: al menos 10 nuevos países reconocerán al Estado palestino

Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Los detalles Las autoridades francesas han desvelado una lista, entre la que se encuentran Portugal o Australia, de los países que reconocerán a Palestina de cara a la próxima Asamblea General de la ONU.

Mientras Israel continúa su ofensiva en Gaza, el apoyo internacional a Palestina crece. Francia confirmó que 10 nuevos países reconocerán al Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tras la aprobación de un texto en la ONU a favor de un Estado palestino, países como Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino se sumarán al reconocimiento. Portugal y Australia ya habían anunciado sus intenciones. Sin embargo, algunos países, como Andorra, aún no han confirmado su postura. Benjamin Netanyahu critica estos reconocimientos, mientras Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, no podrá asistir presencialmente a la Asamblea debido a la revocación de su visado por parte de Estados Unidos.

Mientras Israel sigue masacrando la Franja de Gaza, el mundo internacional empieza a sumar más voces de apoyo a Palestina. Según han confirmado las autoridades francesas, aunque algunos ya lo habían anunciado, 10 nuevos países reconocerán al Estado palestino en vistas a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana que se celebrará en Nueva York.

Después de que se aprobara por amplia mayoría en las Naciones Unidas un texto en favor de crear un Estado palestino, fuentes del Elíseo recogidas por Europa Press han confirmado el listado de los nuevos países que se sumarán a un reconocimiento que ya han realizado España, Irlanda, Noruega o Eslovenia: Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino.

Eso sí, algunas de ellas ya había hecho públicas sus intenciones. Sin ir más lejos, este viernes lo ha hecho el Gobierno portugués. El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU, es decir, este domingo. "El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que Portugal reconocerá al Estado de Palestina", escribió la cartera diplomática.

También Australia lleva un mes anunciando su intención de reconocer a Palestina. Su primer ministro, Anthony Albanese, ya explicó el pasado agosto que "la solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza".

Ahora bien, otros países en esa lista no han confirmado su postura. Por ejemplo, Andorra todavía no se había pronunciado acerca del reconocimiento del Estado palestino y hace unos meses plantearon varias condiciones para tomar la decisión.

Un reconocimiento que para Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, es una "recompensa" a las atrocidades de Hamás y ya ha señalado en varias ocasiones a Emmanuel Macron, presidente francés, de "alimentar el odio antisemita" por promover el Estado palestino y tratar de que otros países se unan a él.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, verá vía telemática la Asamblea General de la ONU ya que Estados Unidos revocó su visado y vetó su entrada al país, dejándole sin poder asistir presencialmente al encuentro.