Los últimos ataques israelíes matan a 36 palestinos mientras el Ejército de Netanyahu promete usar una fuerza "sin precedentes"

Mientras tanto... Con la cifra de fallecidos en las últimas horas, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza supera ya la barrera de los 65.200, según han denunciado las autoridades del enclave.

Los recientes ataques israelíes en Gaza han dejado al menos 36 muertos, elevando el total de fallecidos palestinos a más de 65.200 desde que comenzó la ofensiva el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad gazatí. En las últimas 24 horas, cuatro palestinos fueron tiroteados mientras buscaban ayuda, y dos murieron por desnutrición. Desde que Israel rompió el alto el fuego el 18 de marzo, 12.653 palestinos han muerto y 54.230 han resultado heridos. Las acciones israelíes han sido condenadas internacionalmente, mientras Hamás califica la ofensiva de "guerra genocida" que agrava la crisis humanitaria en el enclave.

Los últimos ataques israelíes han dejado al menos 36 muertos, 31 de ellos en la capital gazatí, mientras el Ejército israelí promete usar una fuerza "sin precedentes". Desde los mismos helicópteros se lanzan panfletos instando a la población a evacuar la Franja. Según los testigos, las ráfagas se repiten cada media hora.

"El balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.208 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un mensaje en su cuenta en Telegram, donde ha especificado que durante el último día se han confirmado 36 muertos y 200 heridos, si bien teme que la cifra sea mayor.

Cuatro palestinos tiroteados cuando iban a por ayuda

Así, ha especificado que entre las víctimas mortales de las últimas 24 horas hay cuatro palestinos tiroteados cuando intentaban obtener ayuda --lo que eleva a 2.518 los fallecidos en este tipo de sucesos-- y dos muertos por hambre y desnutrición, lo que sitúa en 442 los muertos por esta causa, entre ellos 147 niños.

Por otra parte, ha manifestado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, las tropas de Israel han matado a 12.653 palestinos, mientras que otros 54.230 han resultado heridos, sin un nuevo acuerdo para otro alto el fuego en la Franja.

El Ejército israelí ha intensificado durante los últimos días sus ataques contra la Franja al hilo de una ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad de Gaza (norte), a pesar de las condenas internacionales y las críticas a sus acciones en el enclave, especialmente en lo relativo a las restricciones a la entrega de ayuda.

Hamás destacó el martes que la citada ofensiva contra la ciudad de Gaza --lanzada tras días de bombardeos que derribaron decenas de torres residenciales y destruyeron diversas infraestructuras-- supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja que "ahonda la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.