Tania Sánchez explica por qué fundó 'Convocatoria por Madrid': "Fue una apuesta para que no se perdiera un solo voto"

En este vídeo de La Roca, Tania Sánchez explica que le llevo a crear su propia formación política en Madrid: 'Covocatoria por Madrid', la cual solo tuvo un año de vida y que después se unión a colicón 'Ahora Madrid' representada por Manuela Carmena.

Tania Sánchez explica en La Roca qué fue lo que falló para que su partido 'Convocatoria por Madrid' solo llegase al año de vida y después formara parte de la coalición 'Ahora Madrid', líderada por Manuela Carmena y por Rita Maestre. "No hay ningún problema y es que los partidos políticos deben ser herramientas", comenta.

La colaboradora señala que en ese momento 'Convocatoria por Madrid' pretendía facilitar "un proceso de transición a mucha gente que no se sentía cómoda en el proyecto de Podemos, que venía de Izquierda Unida y que quería participar en el proceso de las elecciones locales. Fue una herramienta".

Sánchez recuerda que en ese momento Podemos no tenía intención de presentarse a unas elecciones municipales, algo que ella consideraba que dejaba a "muchísima gente huérfana en Madrid, donde se podían disputar y participar en gobiernos locales y nadie les iba a ayudar y a presentar unas siglas para poder presentarse a unas elecciones".

Esta situación llevó a Tania Sánchez a fundar el partido: "Fue una apuesta por intentar ayudar a que no se perdiera un solo voto con diferentes estrategias".

