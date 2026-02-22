Ana Martín enumera los problemas de la izquierda: "No han cumplido con las expectativas, lo único que hay son casos de corrupción"

Ana Martín analiza en La Roca los problemas de la izquierda en España y cómo han afectado a sus votantes. Según la periodista, la gestión del Gobierno y la falta de cumplimiento de promesas han generado desmotivación.

En este vídeo de La Roca, la periodista Ana Martín enumera los problemas que enfrenta la izquierda en España, lo que ha llevado a que muchos votantes estén "desmotivados" y "no encuentren motivos para votar a la izquierda".

"Hay un problema de vivienda que no deja de crecer. Hay 800.000 hogares que viven del ingreso mínimo vital, 2,3 millones de españoles que viven con el salario mínimo interprofesional. Un 30% de niños de este país viven en situación de pobreza... y podría seguir", comenta Martín.

Por ello, considera que "el problema de la izquierda es la división y las peleas internas" no es lo más relevante. "El problema es de gestión, es de que no han cumplido las expectativas de lo que llegaron prometiendo. Lo único que estamos descubriendo en todos estos años son casos de corrupción", reflexiona la periodista.

Además, critica que el único argumento que el Gobierno y los partidos de izquierda dan para que la gente vote es la amenaza de que "viene la ultra derecha".

