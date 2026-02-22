¿Se puede ser rentista y de izquierdas? Gabriel Rufián, Emilio Delgado y Lara Hernández responden

Gabriel Rufián, Emilio Delgado (Más Madrid) y Lara Hernández (Movimiento Sumar) reflexionan en este vídeo sobre la vivienda y ser de izquierdas. Los tres coinciden en que no se puede especular con lo que es un derecho.

Con la vivienda como principal problema según el 42% de los españoles, laSexta Columna plantea una pregunta a varios políticos de la izquierda: ¿Se puede ser rentista y de izquierdas?

Emilio Delgado asegura en este vídeo que "se puede ser de izquierdas y tener un piso alquilado", si bien considera que "especular con la vivienda, que es un bien de primera necesidad, y ser de izquierdas me parece absolutamente incompatible".

Gabriel Rufián explica que conoce a "rentistas de izquierdas que están dispuestos a tener más de una, o dos, o tres, o cuatro viviendas y están dispuestos a pagar los impuestos que haga falta". En este sentido, asegura que le parece "de cuñado" decir que no se puede, si bien que "habría que quitar la vivienda, mediante el BOE, del circuito especulativo".

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, es más tajante y asegura que "no se puede ser de izquierdas y ser rentista", ya que "ser de izquierdas implica una manera de entender el mundo": "Cuando eres de izquierdas entiendes que la especulación es un ejercicio que solo alimenta una minoría en contra de una mayoría vulnerable y obligada a vivir en una situación de precariedad".

Delgado también explica que uno de los problemas de la izquierda en determinadas cuestiones es que "no puede permitirse el lujo de ir echando broncas permanentemente a la gente". Por ello, aboga por la creación de "un bloque enorme de gente muy diversa" y afirma que, cuando piensa en los "grandes bloques populares que han plantado cara al fascismo", ve "bloques donde había gente rica, gente pobre, gente enormemente diversa".

