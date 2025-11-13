Emilio Santiago, sobre el negacionismo climático de Vox: "No solo defienden intereses extranjeros, sino claramente antiespañoles"

Andrea Ropero entrevista a Emilio Santiago, antropólogo climático del CSIC, que en este vídeo explica por qué cuestiona el patriotismo de Vox en cuestiones medioambientales y por qué el negacionismo "mata y empobrece".

Tragedias como la DANA de Valencia demuestran la importancia de apostar por políticas medioambientales y los peligros de los negacionistas empeñados en recortar la Agenda Verde.

Andrea Ropero ha entrevistado a Emilio Santiago, un antropólogo climático del CSIC que en las últimas semanas se ha enfrentado en el Congreso a las tesis negacionistas de Vox.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que durante su debate en el congreso, la diputada de Vox "intoxicó el debate con bulos", ante lo que él puso en duda su "particular patriotismo", pues al apoyar la postura de Trump en este tema "no defienden solo intereses extranjeros, sino intereses claramente antiespañoles".

Tras el negacionismo climático, Emilio cree que "hay que seguir el rastro del dinero", pues "si cumplimos con los mandatos de la ciencia, mucha gente con muchísimo poder van a perder cantidades astronómicas de dinero".

El científico afirma tajante que el negacionismo climático "mata", pues llevaría a "desproteger nuestro país ante los eventos desastrosos que van a venir seguro y que además afectan a los más vulnerables".

En la cuestión económica, llevaría a España a "empobrecernos", pues en su opinión "la descarbonización es la mayor oportunidad económica para un país como España en siglos".

De este modo, el experto sostiene que "las renovables tienen que ser la apuesta estratégica de nuestro país para el siglo XXI", pues en estos momentos "estamos viviendo la mayor evolución tecnológica de la energía desde el siglo XVIII".

