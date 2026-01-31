Juan del Val comparte los detalles más íntimos del plató de 'El Desafío': "Hay un cartel que dice 'Os vais a enfadar'"

'El Desafío' sigue siendo el programa más visto los viernes en Antena 3. Juan del Val, jurado del programa, revela detalles del día a día de los concursantes y explica por qué a veces se enfadan durante las grabaciones.

Según explica el colaborador, existe una zona de catering que comparten tanto los concursantes como el jurado, y en esa sala "hay un cartel muy grande que dice 'os vais a enfadar'".

Juan del Val revela que el cartel se coloca el primer día de las grabaciones y que, en todas las temporadas, finalmente termina pasando. "Es algo que se sabe", asegura el colaborador de La Roca.

Asimismo, señala que el enfado de los concursantes se debe a que están toda la semana "currando" y preparándose para la prueba, para que luego "llegue un 'idiota' de jurado y te dé un dos", bromea Juan del Val.

