Cómo era Javi Poves, exfutbolista y defensor del terraplanismo: "Un tipo peculiar que afirmaba que el fútbol era puro capitalismo"

El periodista recuerda cómo era Javier Poves en su etapa como futbolista y repasa su paso por el Sporting de Gijón, donde apenas jugó unos minutos antes de retirarse. Juanma Castaño lo describe como "un tipo peculiar, un auténtico antisistema".

Glòria Serra y el equipo del programa investigan las declaraciones de Javier Poves, exfutbolista y defensor del terraplanismo. El reportaje identifica al grupo que promueve esta teoría conspirativa que sostiene que la Tierra es plana.

El periodista deportivo Juanma Castaño ha recordado cómo era Poves cuando aún jugaba: "Era un tipo peculiar, el antifutbolista, un antisistema", comenta. El exjugador militó en el Sporting de Gijón, donde "apenas disputó unos minutos antes de dejar el fútbol con poco más de 20 años".

"Quería cobrar en metálico para que el dinero no pasara por el banco; decía que el fútbol era capitalismo", explica Castaño, quien también compartió su experiencia entrevistándolo: "Pensé que se echaría atrás al hablar de terraplanismo, pero entró de lleno en el tema".

Al día siguiente, la entrevista se viralizó y el nombre de Javier Poves volvió a ocupar titulares en todos los medios.

