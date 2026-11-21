La periodista pone el foco en la importancia de crear un personaje en política: "Los personajes tardan en sedimentar, tardan en calar. Y aquí tenemos uno que lleva ya mucho tiempo como para que cambie o sea modificado de un día para el otro".

Elizabeth Duval, periodista y escritora, ha analizado en el plató de La Roca el debate y posdebate electoral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo. "Creo que lo que no funciona del todo en la estrategia de Sánchez tiene que ver con los bandazos y con la coherencia".

"No puedes pasarte toda la primera mitad o los últimos meses queriendo recabar todo el voto a tu izquierda y para ello hacer ciertas cosas y de repente, a mitad del camino, querer cambiar esa imagen vendiendo una historia de respeto o moderación, de calma o sosiego que no encaja con cuál ha sido la tónica de la campaña que has llevado", ha explicado, siendo crítica con los últimos movimientos del jefe del Ejecutivo.

Pone el foco en la importancia de crear un personaje en política: "Los personajes tardan en sedimentar, tardan en calar. Y aquí tenemos uno que lleva ya mucho tiempo como para que cambie o sea modificado de un día para el otro. Es muy difícil que absorbas todo el voto de tus izquierdas y que al mismo tiempo logres retener las fugas del centro o las fugas al PP".

"Hay un poco de desconcierto en general en la estrategia socialista. No todo vale para todo al mismo tiempo. No se puede soplar y sorber, no se puede nadar y guardar la ropa, que creo que es lo que intenta", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.