David Blanco, detective privado: "Más del 80% de las bajas que investigamos son fraudulentas"

En España, uno de cada veinte trabajadores falta al trabajo cada día. Desde La Roca, el detective privado David Blanco explica cómo se investigan las bajas laborales y revela que más del 80% de los casos que analiza resultan ser fraudulentos.

Según explica el detective, de todos los casos que investigan, "más del 80%" demuestran ser fraudulentos. "De los casos que nos llegan a nosotros, más del 80%, por una sencilla razón: porque el empresario, para poder contratar a un detective privado, tiene que tener ya indicios que motiven la investigación", señala David Blanco.

Blanco detalla que siempre inicia su trabajo con una "pre investigación sobre la persona", algo necesario porque, debido a la protección de datos y a la "garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores", las empresas cada vez facilitan menos información.

"Cada vez nos dan menos datos y tenemos que complementar nosotros con redes sociales, bases de datos. Se hace primero un pre estudio que nos permita obtener cierta información antes de empezar el trabajo de campo", explica el experto.

Asimismo, deja claro que en varias ocasiones se han encontrado con casos en los que el empresario se equivocaba y la persona que estaba de baja realmente se encontraba en reposo. Sin embargo, también ha visto casos de "gente que está llevando un trabajo propio en paralelo", lo que supone "hacer la competencia a su propia empresa".

Por otro lado, comenta que las bajas fraudulentas más comunes son las de aquellas personas que las utilizan "para irse de vacaciones".

