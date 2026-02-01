Jesús Espinosa desmonta el bulo que vincula el consumo de jamón con el cáncer: "No lo provoca de forma directa como el tabaco"

Jesús Espinosa desmonta en La Roca uno de los bulos más extendidos en redes sociales sobre el jamón ibérico. El periodista explica qué dice realmente la OMS y aclara si su consumo puede provocar cáncer de forma directa.

Las redes sociales están llenas de bulos y de personas que los consumen a diario. Uno de los más escandalosos es el que está circulando en torno al jamón ibérico. Son muchos los mensajes que se publican en redes en los que los usuarios aseguran que este alimento provoca de manera directa cáncer y que es igual de nocivo que el consumo de tabaco o de alcohol.

Desde La Roca, Jesús Espinosa se ha encargado de desmentir este bulo y de explicar cuál es la realidad de la situación. El periodista señala que estos bulos no son nuevos, ya que comenzaron a surgir en 2015, justo tras la publicación de un informe de la OMS.

"En el año 2015 un panel de expertos de la OMS dijo que existían evidencias suficientes en humanos a partir de estudios epidemiológicos de que el consumo de carne procesada aumentaba el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Y esos ejemplos de carne procesada incluía el jamón", comenta Espinosa.

Fue tal la confusión que la propia OMS tuvo que emitir un comunicado aclarando que el consumo de jamón no provocaba de manera directa cáncer. "¿Significa esto que el consumo de carne procesada es tan cancerígeno como el tabaco y el asbesto? No, la carne procesada se ha clasificado en la misma categoría de cáncer como el tabaco y asbesto, pero esto NO significa que tosas sean igualmente peligrosas", cita el documento.

"La OMS estimó que 50 gramos diarios de carne procesaba aumentaba el riesgo de cáncer colorrectal, pero el tabaco no solo aumentaba el riesgo, sino que lo multiplicaba varias veces en cantidades mucho menores", apostilla el colaborador de La Roca.

Espinosa termina señalando que esto indica que "el consumo frecuente y elevado de carne procesada si puede aumentar el riesgo, pero no lo provoca de forma directa como el alcohol o el tabaco".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí