España dispara sus bajas laborales: se duplican en cinco años y generan un agujero de 15.000 millones

La cifra estimada de bajas laborales que hay cada día en España es de un millón y medio, una cifra que, según el Banco de España, prácticamente se ha duplicado en estos últimos cinco años.

España es uno de los países europeos que más número de bajas laborales acumula, y ello supone un agujero económico para las arcas de la Seguridad Social: estamos hablando de más de 15.000 millones de euros, el equivalente al 1 % del PIB de España. Un gasto que, desde 2019, se ha disparado casi un 80 %.

Pero, ¿por qué se han disparado tanto las bajas laborales? "Yo creo que son los primeros insolidarios con sus compañeros, ya no con la empresa, sino con sus propios compañeros. ¿Cómo gestionas tú una empresa, una industria, si te falta gente?", afirma Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Sin embargo, y ante estas palabras, es importante dejar claro que una baja laboral no la elige el trabajador, sino que es un profesional médico quien la justifica y quien tiene la última palabra.

"Estar de baja no es un delito. Hay un profesional que me diagnostica una patología, entiende que mis condiciones de trabajo interfieren de forma negativa en mi proceso de recuperación y, por eso, me prescribe una baja", afirma Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CCOO Euskadi.

Y añade: "Esto es completamente legal y no se puede llamar absentismo, porque está plenamente justificado. Quien utiliza mucho este término, el de absentismo, muestra una intención de criminalizar a las personas que están de baja médica".

Algunos de los principales motivos que explican esta aumento son los siguientes:

El envejecimiento de la población trabajadora

La mayor concienciación sobre la salud mental, antes prácticamente invisible

Un sistema de salud colapsado

Las razones del aumento de bajas laborales

Con respecto a esta última razón, el colapso derivado del desmantelamiento progresivo de una Atención Primaria cada vez más debilitada hace que, muchas veces, el diagnóstico se ralentice. Miles de personas pasan meses esperando un veredicto o una resolución sobre su baja laboral.

Y así lo explica Luis González, sanitario del Sistema Andaluz de Salud: "Se tarda 15 días en que te vea el médico de familia, o más; se tarda meses en que te vea el especialista o te haga una prueba. Todo eso son periodos en los que la persona está enferma, sin terminar de diagnosticar, y posiblemente prolongue las bajas laborales".