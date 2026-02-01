Juanma Lamet, tajante con el rol de Isabel Díaz Ayuso en el PP: "Siempre ha ido por delante de Feijóo"

En La Roca, Juanma Lamet analiza el papel que está manteniendo Díaz Ayuso en los temas de política nacional y cómo este posicionamiento marca la línea del PP y perjudica la figura de líder de Feijóo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encabeza las críticas al Gobierno por la gestión del ministro Óscar Puente en la tragedia de Adamuz y al presidente Pedro Sánchez. Asimismo, también se posiciona en contra de la regulación de migrantes del Ejecutivo. De esta forma, la presidenta madrileña marca una vez más las líneas políticas del Partido Popular a nivel nacional.

"Desde el primer día Isabel Díaz Ayuso siempre ha ido por delante de Alberto Núñez Feijóo. Y si Feijóo decía 'café', ella pues 'yo dos tazas'", apunta Juanma Lamet tras conocer las declaraciones de la dirigente 'popular'.

"Durante los primeros días de luto por las víctimas de Adamuz, el PP se esforzó mucho en decir que no era el momento de exigir responsabilidades políticas y en no señalar ni pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Y ella rompió ese luto dialéctico del Partido Popular para ir más allá", reflexiona el periodista.

Asimismo, opina que esta faceta de Ayuso no beneficia en absoluto a Feijóo, ya que el líder del Partido Popular "siempre queda por debajo de lo que la derecha puede decir" cada vez que la presidenta madrileña se posiciona sobre temas de política nacional.

