Inversión universitaria en riesgo: Cantabria y La Rioja superan los 11.000 euros por alumno mientras Madrid apenas llega a 7.000

El sistema universitario español mejora ligeramente, pero sigue infrafinanciado. La inversión por estudiante varía entre comunidades, con Madrid a la cola, y solo dos regiones superan los 11.000 euros, mientras la media nacional es de 8.626 euros.

Según el estudio realizado por la Fundación CYD en este 2025, el sistema universitario español obtiene 57 puntos sobre 100 y mantiene un gasto público que aún no ha recuperado los niveles de 2009. Actualmente, la inversión en las universidades públicas españolas supone el 0,75% del PIB, un portante por debajo del 1% marcado por la nueva ley española.

Es necesario recordar que solo el 67% del gasto en educación superior proviene de fondos públicos, frente al 76% de media en la Unión Europea.

El gasto medio por universitario es de 8.626 euros. Cantabria y La Rioja destinan alrededor de 11.000 euros por alumno, incluyendo becas y ayudas para cubrir los estudios universitarios. Por el contrario, Murcia o Castilla-La Mancha se sitúan por debajo de los 9.000 euros, y en Madrid la cifra es de 6.975 euros por alumno.

Ninguna universidad madrileña se encuentra entre las mejor financiadas por fondos públicos. Aunque el sistema funciona relativamente bien, sigue presentando problemas de infrafinanciación.

