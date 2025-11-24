José Carrillo, exrector de la Complutense, tras los recortes de Ayuso: "Esta claro que lo público no le va"

La Universidad Complutense atraviesa una grave crisis económica y ha tenido que pedir un préstamo para poder mantenerse. José Carrillo, exrector de la institución, explica a El Intermedio cómo los recortes del Gobierno de Ayuso están afectando a la educación pública y a su plantilla.

En este vídeo de El Intermedio, Andrea Ropero entrevista a José Carrillo, exrector de la Universidad Complutense de Madrid, para conocer en qué situación se encuentra la institución tras verse obligada a pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid para poder mantenerse ante los recortes presupuestarios del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Carrillo califica la situación económica de la universidad como "complicada", algo que no viene de ahora. "Cuando dejé de ser rector, hace ya 10 años, calculamos que había un déficit de inversión de 300 millones de euros", explica.

Una situación que ha llevado a que compañeros suyos se hayan visto obligados a abandonar la educación pública. "Hay un deterioro de la plantilla", asegura, y añade que él, como profesor emérito, cobra "600 euros al mes" por dar clase.

Cuando Andrea Ropero le pregunta qué motivos cree que tiene Isabel Díaz Ayuso para recortar en la educación pública, esto es lo que opina: "El mismo que en la sanidad pública... lo público no les va, está clarísimo".

"El deterioro supone el beneficio de lo privado... Hay una política decidida a abrir cauces de negocio para los amiguetes o para las empresas", critica el exrector.

