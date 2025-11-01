Benjamín Prado, tajante con el emérito: "Como se veía en las monedas de curso legal, creía que eran suyas y que las podía coger"

El escritor Benjamín Prado ha reaccionado en La Roca a las memorias del rey emérito Juan Carlos I. Con tono crítico, el colaborador ha ironizado sobre su figura y ha señalado el "desfalco económico" que, según él, protagonizó durante su reinado.

En este vídeo de La Roca, el escritor Benjamín Prado reacciona a las memorias del rey Juan Carlos I. "El rey emérito, como se veía en las monedas de curso legal, creía que eran suyas y que las podía coger", ironiza el colaborador.

Asimismo, señala impresionado el "desfalco económico" que, según él, don Juan Carlos llevó a cabo mientras era rey. Unas acciones que no comprende, ya que considera que el emérito "era un hombre que tenía todo, que no necesitaba nada".

"La avaricia tremenda de acumular una fortuna, aparte de acumular otras cosas... esos son los picos altos del desprestigio en el que ha caído", critica Prado.

Por otro lado, Silvia Taulés pide a los colaboradores de La Roca un poco de paciencia antes de opinar sobre los temas económicos del rey Juan Carlos. "Hay que esperar el libro, me dicen que él aclara y habla muchísimo de los asuntos económicos", apunta la periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.