Juan del Val: "El rey emérito está enfadado porque cree que no se le está haciendo justicia como figura histórica"

Del Val ha expresado que Juan Carlos I le da "un poco de pena", ya que cree que "lo inteligente sería estar callado para recuperar su figura histórica", y ha destacado que "cuando dicen que no se ha probado nada, es porque es inimputable".

Juan del Val ha reaccionado en La Roca a las memorias del rey emérito y ha afirmado que "todo esto es producto de que el rey está enfadado porque cree que no se le está haciendo justicia como figura histórica".

"Para él, eso tiene muchísima más relevancia que todos los asuntos muy turbios que tienen que ver, sobre todo, con lo económico de los que se le acusan", ha expresado el escritor, a lo que ha añadido que, "evidentemente, cuando dicen que no se ha podido aprobar nada, es porque es inimputable".

Sin embargo, Del Val ha reconocido que Juan Carlos I le da "un poco de pena", porque, según ha dicho, cree que "lo inteligente sería estar callado para recuperar su figura histórica".

