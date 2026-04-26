Joaquim Bosch afirma que la estrategia de defensa de Ábalos y Koldo es "comprensible": "Es lógico que intente atacar"

"Lo que ocurre es que hay periciales muy bien fundamentadas que parecen llegar a la conclusión de que hubo irregularidades relevantes y que, además, habrían acreditado toda una serie de beneficios, especialmente para Ábalos", ha señalado.

Joaquim Bosch ha hablado en La Roca sobre la estrategia de defensa de Ábalos y Koldo, que se centrará en que no se ha encontrado el botín y en defender que los contratos fueron legales. Para el magistrado, se trata de una estrategia "comprensible", ya que, según ha dicho, "los hechos de la acusación se basan en que presuntamente hubo irregularidades fraudulentas en las contratas de las mascarillas a cambio de una serie de dádivas y beneficios económicos".

Por tanto, ha defendido, "es lógico que intente atacar, decir que sí que fue correcta la adjudicación y que además no se han acreditado beneficios ni para Ábalos ni para Koldo", a lo que ha apostillado que "lo que ocurre es que hay periciales muy bien fundamentadas que parecen llegar a esa conclusión de que hubo irregularidades relevantes y que, además, habrían acreditado toda una serie de beneficios, especialmente para Ábalos, pero también para Koldo".

En este punto, el magistrado ha señalado que "van a ser bastante importantes las declaraciones de Ábalos y Koldo los próximos días, para ver si dan alguna versión alternativa a los hechos que fundamenta la acusación".

Además, el jurista ha subrayado que no en todos los casos de corrupción aparece el dinero. "Hay casos en los que no aparece, pero eso no significa que no haya elementos indiciarios que digan que ese dinero se ha percibido". "En muchísimos casos, efectivamente no aparece, en parte porque se volatiliza a empresas pantalla con testaferros, a paraísos fiscales. Sin embargo, no es un elemento absolutamente esencial que aparezca el dinero para que haya una condena por cohecho, por soborno", ha explicado.

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