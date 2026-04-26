La defensa de Joaquim Bosch por la acogida de migrantes: "Es positivo para quienes vienen a por un futuro mejor y nosotros les necesitamos"

"Vivimos en sociedades mejores porque necesitamos a los que vienen de fuera. Y esto lo podemos gestionar de una manera constructiva, concediendo derechos, o intentando sacar partido del miedo con discursos de odio", ha expresado.

Joaquim Bosch

Joaquim Bosch ha criticado en La Roca que se discrimine a las personas "por su origen o por su raza". "Yo creo que hemos de aceptar algo que se dice poco, que es que vamos a sociedades cada vez más multiculturales y eso no tiene vuelta atrás porque es positivo para los que vienen de fuera para buscar un futuro mejor y porque es positivo para las sociedades de acogida, que también lo necesitamos", ha defendido.

Así, el magistrado ha señalado que es algo que "dicen todas las entidades económicas", como el Banco de España. "Vivimos en sociedades mejores precisamente porque necesitamos a las personas que vienen de fuera. Y esto lo podemos gestionar de una manera constructiva, concediendo derechos a los que vienen de fuera, integrándoles, buscando una convivencia constructiva o intentando sacar partido de los miedos de las personas con discursos de odio y con medidas discriminatorias", ha manifestado Bosch.

