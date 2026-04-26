La pregunta de Aimar Bretos a Trump y Netanyahu: "¿En qué mundo aspiran a vivir si están machacando la legalidad internacional?"

El periodista ha criticado que "cualquiera tenga acceso a un arma" en Estados Unidos, tras lo que ha destacado los "fallos en seguridad" que hacen que una persona "armada hasta las cejas pueda llegar tan cerca del presidente".

Aimar Bretos ha confesado en La Roca que su entrevista "soñada" es a Trump y Netanyahu y ha contado qué pregunta les haría si les tuviera delante: "¿En qué mundo aspiran a vivir si están machacando la legalidad internacional?".

En lo referente a la situación en Estados Unidos, el periodista ha defendido que el país tendría que hacer "dos reflexiones". "La primera es sobre los evidentes fallos de seguridad que hacen que alguien armado hasta las cejas pueda llegar tan cerca del presidente y además por tercera vez en dos años", ha señalado Bretos, tras lo que ha recordado que "la segunda vez que lo intentaron, le pegaron el tiro en la oreja y estuvieron a punto de matarlo".

Además, el presentador ha afirmado que "el segundo debate que tiene que tener ese país es que no puede ser que hayan renunciado a que el Estado tenga el monopolio de la violencia y de las armas y que no puede ser que cualquiera tenga acceso a un arma en ese país, porque pasa lo que pasa, porque hay un loquito o lo que sea que por sus impulsos llega a un arma muy fácil", ha criticado.

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