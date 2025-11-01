Silvia Taulés asegura que el rey emérito y la reina Sofía "se llevan bien": "No lo visita porque no la dejan"

La colaboradora ha destacado en La Roca que quienes no dejan que la reina Sofía vaya a ver al rey emérito "son los mismos que lo tienen en Abu Dabi, aunque él no quiere estar allí".

Silvia Taulés ha hablado en La Roca sobre las memorias del rey emérito y ha señalado que en el libro él dice que a la reina Sofía "no le gusta que la llame 'gran profesional'", pero ha "ayudado" al monarca y ha sido "un gran apoyo" para él.

"Pero luego dice también que le entristece o no comprende por qué no le ha ido a visitar en ningún momento", ha comentado entonces Juan del Val, a lo que la periodista ha respondido que si no ha ido a hacerle una visita es "porque no la dejan", y aunque no ha querido dar nombres, ha subrayado que "son los mismos que lo tienen a él en Abu Dabi, aunque no quiera estar allí".

En este sentido, la colaboradora ha asegurado que "con la reina Sofía ya se han reconciliado". "Es con la única, quizás, con la que se ha reconciliado. Hubo un momento en que hubo crisis gorda, pero ahora se llevan bien y yo he visto pruebas. Lo afirmo porque lo puedo afirmar", ha destacado la periodista, tras lo que ha apuntado que las memorias de Juan Carlos I "está lleno de pullas" contra Felipe VI.

